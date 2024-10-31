Общество

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с выявлением вируса Коксаки

Роспотребнадзор взял на контроль осуществление процедуры утренних фильтров в школах и детских садах после массовых сообщений о случаях выявления вируса Коксаки в регионах. Фильтры включают в себя проверку на наличие симптомов болезни, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

«В связи с появившейся информацией о том, что в некоторых регионах России фиксируются случаи заболевания, вызванные вирусом Коксаки, Роспотребнадзор проконтролирует проведение утренних фильтров в школах и детских садах, которые в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами являются обязательными в период сезонного подъема заболеваемости», - говорится в сообщении.

Там также отметили, что утренние фильтры подразумевают проверку на наличие признаков заболевания, таких как температура, кашель, насморк и другие. При их выявлении ребенок изолируется от коллектива до выздоровления, чтобы избежать распространения инфекции принимаются меры по разобщению детей через ограничения в соответствии с санитарными нормами, пишет ТАСС.

«Также Роспотребнадзор обращает внимание родителей, чей ребенок имеет клинические признаки болезни, что нужно немедленно обратиться в медицинское учреждение», - уточнили в пресс-службе. В Роспотребнадзоре напомнили, что в качестве мер профилактики рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать для питья бутилированную или кипяченую воду, мыть фрукты и овощи, а также избегать контактов с людьми с признаками респираторных и кишечных инфекций.