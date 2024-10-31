Общество

Адворицкий дом культуры в Псковском районе открыл свои двери после капитального ремонта

Адворицкий дом культуры в Псковском районе открыл свои двери после капитального ремонта. Об этом глава Псковского района Наталья Федорова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В День народного единства состоялось долгожданное событие – открытие Адворицкого Дома культуры после капитального ремонта.

«Мы смогли это сделать благодаря национальному проекту «Культура», инициированному Президентом Владимиром Путиным, при поддержке губернатора и Правительства Псковской области. Не случайно торжественное открытие проходит именно сегодня. Во-первых, Дом культуры является центром объединения людей. А еще, ровно 77 лет назад, 4 ноября 1947 года, в деревне Адворицы было открыто первое здание сельского клуба. Определяя дату открытия, мы решили – такие совпадения случайными быть не могут!» - сказала Наталья Федорова.

Онас врио председателя комитета по культуре Псковской области Илианной Петровой поздравила жителей с этим долгожданным и знаменательным событием.

Здание ДК претерпело масштабную модернизацию: обновлен фасад, полностью переоборудованы интерьеры, заменены инженерные коммуникации. В здании оборудован актовый зал с возможностью проведения кинопоказов, зал для занятий хореографией с зеркалами и профессиональными станками, кабинеты для занятий вокалом и досуга детей и взрослых. Из федерального и регионального бюджета выделено без малого 9 млн рублей, из районного бюджета - более 3 млн рублей.

Все было спроектировано по запросам местных жителей, так как Адворицы – крупный населенный пункт, где проживают около 300 жителей, почти 60 детей.

«Все они любят свой клуб, который для них – место самореализации, общения и творчества. Новые условия, созданные в отремонтированном ДК, позволят также проводить различные выставки, мастер-классы, концерты, а благодаря сотрудничеству с местным ТОСом, вскоре у Дома культуры появится и уличная сцена для проведения мероприятий в летний период. В первом концерте на обновленной сцене приняли участие как местные жители, так и сотрудники Псковского районного центра культуры. Мероприятие получилось душевным и радостным. В добрый путь, обновленный Дом культуры!» - добавила Наталья Федорова.