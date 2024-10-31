Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Иван, белиссимо!
Господин Рейтингомер
Задай вопрос о мунреформе!
Покажите нам корову!
чистый русский
босиком по траве
Профсоюз хороший инструмент
Лонгрид мифы о молоке
Защита прав педагогов
Кружки и секции для детей
животноводство в Новосокольниках
литературные премии
 
 
 
ещё Общество 31.10.2024 17:100 Александр Котов о мусорной реформе, распределении медиков и повышении взноса на капремонт 04.11.2024 22:010 Психолог рассказала, как укрепить здоровье на пути к материнству 04.11.2024 21:380 Мокрый снег и дождь прогнозируют в Псковской области 5 ноября 04.11.2024 21:220 Умер актер из фильма «Не бойся, я с тобой» 04.11.2024 20:380 Депутаты областного Собрания выражают соболезнования родным и близким Павла Мищенкова 04.11.2024 20:200 Кравцов заявил, что сокращение сроков обучения в школах не обсуждается
 
 
 
Самое популярное 29.10.2024 17:1622 Володин раскритиковал псковскую особую экономическую зону «Моглино» 29.10.2024 15:405 Псковичи могут оценить новый дизайн в СберБанк Онлайн 28.10.2024 18:330 Рейтингомер: гидроцикл Грацкого, возвращение митрополита Тихона и новая «главная по культуре» 30.10.2024 22:460 Машина перевернулась на перекрёстке Народной и Юбилейной улиц в Пскове 29.10.2024 15:378 Дефицит кадров в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Психолог рассказала, как укрепить здоровье на пути к материнству

04.11.2024 22:01|ПсковКомментариев: 0

Большинство думает, что стресс — это временное состояние и не может повлиять на репродуктивные способности. Тем временем статистика бесплодия растёт с каждым годом. Ситуация с бесплодием ухудшалась последние десятилетия: число случаев за последние 10 лет выросло почти в 3 раза. К 2024 году около 17-18% женщин репродуктивного возраста испытывают трудности с зачатием.

Практический и перинатальный психолог Пономарева Елена Александровна объяснила, как наше душевное состояние может влиять на репродуктивную функцию, пишет RuNews24.r.

«Вечное напряжение на работе, проблемы дома, кредиты, спешка и переполненный транспорт утром. Современные женщины ставят себе "мужские"» задачи. На весах у них с одной стороны — семья и материнство, а с другой — успех и финансовая независимость. Женщины часто находятся под давлением социальных ожиданий успеха и независимости, что ведёт к тревоге и стрессу, связанному с базовым эволюционным стремлением к выживанию», - рассуждает эксперт.

Психолог убеждена, что в условиях современного мира ответственность за финансовое благополучие и успех часто ложится на женщин, что усиливает тревогу. Финансовые обязательства стали восприниматься как те самые инструменты выживания. У женщины возникает внутренний конфликт между бессознательными материнскими инстинктами и сознательными желаниями, заложенными в «Я-идеальную». Такие женщины практически регулярно испытывают стресс. Постоянный внутренний конфликт — когда желания, идеалы и реальность сталкиваются — может серьёзно сказаться на здоровье.

«Для нашего мозга самосохранение всегда приоритетнее воспроизводства. Когда сознание и бессознательные инстинкты в конфликте, тело может реагировать болезненно. Если организм не справляется с ситуацией, напряжение уходит в соматику. Мозг устроен так, чтобы избегать излишних усилий и сохранять энергию, проще сместить это на тело. Хронический стресс снижает иммунитет, вызывая физические заболевания и проблемы с репродуктивной системой, иногда приводя к бесплодию», - поясняет психолог Елена Пономарева.

Что делать:

  • Осознание проблемы — первый шаг к её решению.
  • Принять решение, что важнее — материнство или карьера. Обозначить приоритеты и оптимизировать график.
  • Регулярный сон (7-8 часов) помогает восстанавливаться, нормализует уровень кортизола и снижает влияние стресса.
  • Управлять стрессом и эмоциями с помощью медитаций, дыхательных практик, йоги.
  • Работать с психологом для осознания причин стресса и разработки стратегий преодоления.
  • Поддерживать физическое здоровье и активность: прогулки на свежем воздухе, фитнес, здоровое питание. Исключить алкоголь и сигареты.
  • Регулярные обследования и консультации врача помогают выявить факторы, влияющие на фертильность.

«Важно помнить, что стресс — часть жизни, и завышенные ожидания могут усилить тревожность. Поддержка себя и принятие своих возможностей помогут снизить внутренний конфликт и укрепить здоровье на пути к материнству», - заключила собеседница издания.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли вернуть обязательное распределение молодых специалистов?
В опросе приняло участие 355 человек
04.11.2024, 22:010 Психолог рассказала, как укрепить здоровье на пути к материнству 04.11.2024, 21:380 Мокрый снег и дождь прогнозируют в Псковской области 5 ноября 04.11.2024, 21:220 Умер актер из фильма «Не бойся, я с тобой» 04.11.2024, 21:000 Интерактив: Автодробер
04.11.2024, 20:380 Депутаты областного Собрания выражают соболезнования родным и близким Павла Мищенкова 04.11.2024, 20:270 Великолучанка вошла в сборную России по самбо 04.11.2024, 20:200 Кравцов заявил, что сокращение сроков обучения в школах не обсуждается 04.11.2024, 20:000 Песню «Великие Луки» массово исполнили в честь Дня народного единства
04.11.2024, 19:450 За сутки ликвидированы почти все последствия ураганного ветра - Борис Елкин 04.11.2024, 19:370 Навигация пассажирских катеров на Талабские острова завершится с 5 ноября 04.11.2024, 19:200 Флешмоб к Дню народного единства состоялся  на «Волшебной горе в Пскове  04.11.2024, 19:000 Более полутора миллионов рублей лишились жители области в результате мошеннических действий
04.11.2024, 18:400 Великолучане возложили цветы к стеле «Город воинской славы» 04.11.2024, 18:350 Александр Борисов поздравил с Днем народного единства жителей Псковской области 04.11.2024, 18:220 «Постскриптум»: День народного единства, смена женского караула в Собрании и продолжение дистанционки. ВИДЕО 04.11.2024, 18:020 Дерево упало в парке имени Гагарина в Пскове
04.11.2024, 17:580 Рейтингомер: миллиарды на «Моглино», Иванова в КАППО и новый кадр из Москвы 04.11.2024, 17:440 «Гайд-парк»: Политический камбэк? Почему экс-депутат Госдумы от ЛДПР Виктор Яшин пополнил ряды «эсеров»? ВИДЕО 04.11.2024, 17:240 Россияне стали значительно чаще путешествовать в Японию 04.11.2024, 17:050 Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем народного единства
04.11.2024, 16:450 Адворицкий дом культуры в Псковском районе открыл свои двери после капитального ремонта 04.11.2024, 16:250 Большую раскраску подготовили для псковичей на «Волшебной горе» в День народного единства 04.11.2024, 16:060 Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с выявлением вируса Коксаки 04.11.2024, 15:400 В Перу футболист погиб во время матча от удара молнии
04.11.2024, 15:120 Праздничный концерт в День народного единства проходит на Волшебной горе в Пскове  04.11.2024, 15:091 Отпевание Павла Мищенкова состоится в Троицком соборе города Острова 04.11.2024, 14:530 Два автомобиля столкнулись автодороге Р-23 в Псковском районе 04.11.2024, 14:480 Противогололёдная обработка дорог началась в Пскове
04.11.2024, 14:300 Умер лауреат 27 премий «Грэмми» композитор Куинси Джонс 04.11.2024, 14:050 Экс-депутат Госдумы от ЛДПР объяснил, почему решил вступить в ряды эсеров 04.11.2024, 13:450 Прощание с Павлом Мищенковым состоится 6 ноября 04.11.2024, 13:290 Детская дискотека проходит в парке аттракционов «Волшебная гора»
04.11.2024, 13:070 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: День народного единства, смена женского караула в Собрании и продолжение дистанционки 04.11.2024, 12:461 Накануне Дня народного единства спортсмены Пскова объединили свои усилия 04.11.2024, 12:420 176 бригад энергетиков в Псковской и Новгородской областях ликвидируют последствия урагана 04.11.2024, 12:270 Подростка в черной куртке разыскивают в Великих Луках
04.11.2024, 12:250 Рынок безалкогольных напитков расширился после введения маркировки 04.11.2024, 12:060 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с экс-депутатом Госдумы от ЛДПР Виктором Яшиным 04.11.2024, 11:400 «Постскриптум»: День народного единства, смена женского караула в Собрании и продолжение дистанционки 04.11.2024, 11:270 Осадки привели к массовым неисправностям на электролиниях в Дновском округе 
04.11.2024, 11:180 Александр Котов: Сила России – в сплочённости народа 04.11.2024, 10:580 «Гайд-парк»: Политический камбэк? Почему экс-депутат Госдумы от ЛДПР Виктор Яшин пополнил ряды «эсеров»? 04.11.2024, 10:381 52% псковичей поддержали пожизненный запрет на продажу никотиносодержащей продукции родившимся после 2009 года - опрос 04.11.2024, 10:300 «Дневной дозор»: День народного единства — какой смысл у праздника?
04.11.2024, 10:152 В Госдуме допустили полный отказ от чеканки мелких монет 04.11.2024, 09:500 Умер экс-глава Островского района Павел Мищенков 04.11.2024, 09:421 Замначальника тыла Росгвардии Мирзаева арестовали за взятку 04.11.2024, 09:220 В Совфеде назвали максимальный размер пособия по беременности в 2025 году
04.11.2024, 09:005 День народного единства России отмечают россияне 04.11.2024, 08:000 Фильм «Огниво» возглавил кинопрокат в России 04.11.2024, 07:010 Врач назвала овощи, которые могут заменить в рационе картофель 03.11.2024, 22:572 Голубая ель рухнула на проезжую часть на улице Розы Люксембург в Пскове
03.11.2024, 22:130 «Ночь искусств» в Псковском музее. ФОТОРЕПОРТАЖ 03.11.2024, 22:002 Врач перечислила продукты, от которых мужчинам стоит отказаться 03.11.2024, 21:440 Вылет самолета рейсом Псков-Москва задерживается 03.11.2024, 21:400 Эксперт дал советы, какие работы надо провести на даче до снега
03.11.2024, 21:203 Женщины не имеют никакого отношения к демографии, заявил специалист 03.11.2024, 21:002 Россиянам рассказали, с каких вкладов не придется платить налог в 2025 году 03.11.2024, 20:431 Фантомное производство крабовых палочек из аквариумных рыбок обнаружили в Невеле 03.11.2024, 20:201 Семье в России хватит до тысячи киловатт-часов электроэнергии в месяц, заявил эксперт
03.11.2024, 20:000 Кинолог объяснил почему собакам не нужно рожать «для здоровья» 03.11.2024, 19:400 Стали известны врачи с самыми высокими доходами в России 03.11.2024, 19:170 Фестиваль экскурсий «Ночь искусств» прошел в Пскове 03.11.2024, 19:041 Спектакли «Пигмалион» в Псковском театре, назначенные на 3 и 4 ноября, переносятся из-за болезни артистов
03.11.2024, 18:352 Тройное ДТП произошло на улице Труда в Пскове 03.11.2024, 18:200 Первый в этом сезоне снег выпал на территории Крыпецкого монастыря 03.11.2024, 17:521 ООО «Премиум» судится с инвестиционной компанией «Красный октябрь» за право аренды помещения в Пскове 03.11.2024, 17:260 Женщина с ведром пропала в псковской деревне Крипецкое
03.11.2024, 17:200 Маленьких великолучан, пропавших в 2007 году, продолжают разыскивать 03.11.2024, 17:000 Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя 03.11.2024, 16:400 Гололедицу и до -3 градусов прогнозируют в Псковской области 4 ноября 03.11.2024, 16:200 Уникальную операцию впервые провели в Великих Луках
03.11.2024, 16:002 Медведев советует слушать музыку разных жанров 03.11.2024, 15:400 Псковичи сообщили незнакомцам коды из СМС и лишились доступа к «Госуслугам» 03.11.2024, 15:200 За время каникул псковские школьники прочитали 5000 книг и поучаствовали в 50 библиотечных активностях 03.11.2024, 15:000 ДТП затрудняет движение на улице Чудской в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru