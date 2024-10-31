Общество

Россиянки стали реже отказываться от детей в роддомах

В России снижается количество отказов от детей. В Минздраве РФ сообщили, что число новорожденных, от которых матери отказались в роддомах, с 2012 года снизилось на 80%, а с 2022 года — на 24%. При этом есть регионы, где в 2024 году зафиксировано лишь 1–2 случая отказов.

Издание также запросило статистику у всех субъектов РФ и получило данные из 21 региона. Чаще всего от детей в 2014 году отказывались в Челябинской области, тогда число составило 174 ребенка. Но в 2023 году в роддомах в этом регионе оставили уже на 80% меньше — 35 детей. В Нижегородской области 10 лет назад матери отказались от 141 ребенка, в 2023 году — от 36, пишут «Известия».

С 2014 года по 2023 год в тройку лидеров по снижению числа отказов (среди 21 региона) вошли республика Коми (94%), Архангельская область (89%) и ХМАО (83%). В то время как в Ненецком АО в 2014-м, 2022-м, 2023-м и 2024 годах отказов от детей не зафиксировано, один случай был лишь в 2015 году. В Минздраве снижение отказов связывают с работой программ профилактики в регионах.