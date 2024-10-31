Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» об укрупнении больниц и кадровом голоде

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В Псковской области идет процесс укрупнения учреждений здравоохранения. Для чего это необходимо? Какую пользу должны ощутить от укрупнения медицинских учреждений пациенты? С какими трудностями пришлось столкнуться? На эти вопросы ответит председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. Также она расскажет, как в Псковской области пытаются решить проблему кадрового дефицита в медицине.

Ведущая — Любовь Кузнецова.