Общество

В объективе — Псковская область: золотая осень в Дно. ФОТОРЕПОРТАЖ

Псковская Лента Новостей запускает цикл фоторепортажей «В объективе — Псковская область» о популярных и малоизвестных видах и пейзажах Псковской области. Откроет его фоторепортаж о небольшом (но не по значению) городе Дно, столице Дновского муниципального округа.

На улицы городов Псковской области пришла поздняя осень. Дождливая погода стала постоянной, где-то местами уже даже выпал снег. Предлагаем вам окунуться в теплые и яркие дни золотой осени в городе Дно. Важнейший железнодорожный узел, соединяющий столицу области со столицей Российской Федерации, переживший различные исторические перипетии: подписание отречения от престола Николаем II, Великую Отечественную войну. Этот город также несколько раз возглавлял неоднозначный рейтинг самых матерящихся городов России.

Золотая осень в Дно — в фоторепортаже Андрея Николаева.