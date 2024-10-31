Общество

Новогодние ели подорожают в этом году на 10—20%

За новогоднюю ель россиянам в этом году придется заплатить больше, чем в прошлом. По словам опрошенных участников рынка, если зимой 2023 года сосны и ели торговались в среднем за 1000 рублей за метр, то зимой 2024 они обойдутся покупателям уже в 1200—1500 рублей.

В целом, участники рынка сошлись в одном: дефицита в этом году точно не будет, и новогодней елкой сможет обзавестись каждый желающий. Другой вопрос: сколько он будет готов за это заплатить.

«Традиционно к нам придет обычная русская елка из Пермского края, русская сосна из Самары и Челябинской области, — поделился своим прогнозом на новогодние продажи владелец одной из крупнейших в России сети магазинов живых елок Владислав Пухарев. — Будет, конечно, и импорт, к примеру, традиционные уже пихты Нормана».

С импортом сложнее: растут благородные премиальные пихты в Европе — в Дании, Австрии, Польше, Германии и в других странах, а к нам едут «серым импортом», обходными путями через Казахстан и сопредельные страны. Поэтому их стоимость во многом определяется издержками на логистику. Кроме того, по словам Владислава Пухарева, закупают пихты за евро, а значит, в конечную цену для потребителя нужно закладывать еще и колебания курса.

«На мой взгляд, по совокупности факторов премиальные импортные деревья в этом году подорожают примерно не менее чем на 20 процентов, — отметил эксперт. — Если в прошлом году пихта обходилась примерно в восемь тысяч рублей за метр, то в этом будет уже ориентировочно от десяти тысяч».

Руководитель магазина, специализирующегося на продажах премиальных новогодних деревьев, Юрий Реснянский также отметил, что цены на импорт подрастут, но не так критично: от 2—3 до 10 процентов в среднем.

«В самой Европе цены повысились максимум на 5 процентов, — констатировал Реснянский. — Поэтому, конечно, одним из определяющих факторов, влияющих на стоимость для конечного потребителя, останется логистика».

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Российские елки и сосны в цене тоже вырастут. Тут, отметили эксперты, работает целый комплекс факторов: от общей инфляционной динамики до подорожания топлива, складских помещений и роста зарплат в питомниках и у заготовителей.

«Наша елка по совокупности причин подорожает, скорее всего, процентов на десять, — подчеркнул Владислав Пухарев. — Если в прошлом году метровое дерево обходилось в среднем в тысячу рублей, то в этом — уже в 1200 — 1500 рублей. Деревья наиболее ходового размера — от полутора до двух метров — соответственно, будут стоить в пределах 2000—2500 рублей».

Подтвердили эту информацию и в питомниках, куда журналисты обратились с вопросами о декабрьском ассортименте и ценах. Сами елки, по словам операторов, в этом году исключительно удались: в среднем они и выше, и пышнее прошлогодних. Но и без подорожания не обойдется, пишет Парламентская газета.

«Сейчас очень много людей работает на заготовках, чтобы привлечь работников, нужно поднимать зарплаты, — рассказали в одном из питомников. — Поэтому уже с начала декабря цены вырастут в среднем на 300—400 рублей за метр».