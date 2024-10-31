Общество

Мошенники начали предлагать псковичам сменить полис на пластиковый

Мошенники начали связываться с псковичами под видом сотрудников страховой организации. Злоумышленники сообщают жертвам о необходимости заменить полис ОМС, чтобы получить доступ к аккаунтам потенциальных жертв на сайте «Госуслуги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили псковичи, которые столкнулись с новой схемой преступников.

Мошенники говорят о необходимости заменить полис на пластиковый, так как схема приема в поликлиниках якобы претерпит изменения в скором времени.

Далее аферисты предлагают жертве выбрать способ получения нового полиса, для этого им необходимо «записаться в соответствующую электронную очередь», номер записи будет указан в сообщении, якобы именно его нужно сообщить «представителю фонда ОМС». Кроме того, мошенники сообщают человеку, что при обновлении полиса требуется смена данных на «Госуслугах».

Отметим, полисы ОМС представлены в трех вариантах:

в бумажном с голограммой формата А5;

в форме пластиковой карты;

в виде штрихкода.

C 1 декабря 2022 года в России действует цифровой полис ОМС в виде штрихкода, который можно распечатать или сохранить в мобильном телефоне. Независимо от того, какой у клиента полис, он действует бессрочно, менять его не нужно.