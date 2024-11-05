Общество

«Беседка»: Об укрупнении учреждений здравоохранения и кадровом голоде в медицине. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 5 ноября.

В Псковской области идет процесс укрупнения учреждений здравоохранения. Для чего это необходимо? Какую пользу должны ощутить от укрупнения медицинских учреждений пациенты? С какими трудностями пришлось столкнуться?

На эти вопросы ответит председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. Также она расскажет, как в Псковской области пытаются решить проблему кадрового дефицита в медицине. Ведущая — Любовь Кузнецова.