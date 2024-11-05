Общество

Большинство респондентов ПЛН поддерживают обязательное распределение в вузах

Большинство опрошенных читателей Псковской Ленты Новостей считают, что необходимо вернуть обязательное распределение для молодых специалистов. Это следует из опроса, в котором приняли участие 378 человек.

Более половины респондентов считают, что все бюджетные места в вузах должны занимать целевики. 19,84% опрошенных псковичей заявили, что властям лучше заняться вопросом повышения уровня оплаты труда вместо того, чтобы принуждать молодежь работать на низкооплачиваемых должностях.

Решение об обязательном распределении противоречит статье Конституции Российской Федерации о свободе перемещения и выбора места жительства, отметили 10,32% голосующих.

При этом на распределение согласны 9,52% опрошенных при условии, если организации, направившие студента, будут предоставлять корпоративное жилье и повышенную оплату труда.

А 6,61% респондентов считают, что обязательное распределение должно работать только для социально-значимых профессий.

Исходя из опроса, можно сделать вывод, что на фоне устойчивого дефицита кадров в ключевых сферах, таких как медицина и образование, псковичи всецело поддерживают идею отправлять выпускников вузов работать по распределению. Оно и понятно: все учреждения нужно наполнять кадрами, а добровольно ехать в глубинку желают немногие. Первые шаги к обязательному распределению уже сделаны, на повестке - судьба студентов-медиков. На очередной сессии псковские депутаты поддержали обращение Законодательного собрания Ленинградской области к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину по вопросу необходимости введения системы обязательного распределения выпускников образовательных организаций медицинского профиля. Стоит отметить, что среди наших респондентов популярно и мнение, что властям нужно в первую очередь заниматься вопросами оплаты труда, а не управлять судьбами молодых людей. Действительно, деньги во все времена были действенной мотивацией. Вопрос лишь в том, кто готов повысить заплаты в разы и за чей счет.

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