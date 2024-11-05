Общество

Музей-заповедник «Изборск» 5 ноября перешёл на новый режим работы

В связи с наступлением осенне-зимнего периода выставочный зал, музейные экспозиции и Изборская крепость будут работать с 10:00 до 17:00 ежедневною Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото: музей-заповедник «Изборск»

Аналогичные изменения коснутся информационного центра и музейного кафе «Блинная». Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово продолжит работать с 10:00 до 17:00.

Напомним, сборные экскурсии по Изборской крепости проводятся в 11:00, 13:00 и 15:00 ежедневно. Сбор группы – на улице Печорской, 37.