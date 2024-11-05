Общество

Участники конкурса видео о семейных ценностях получили призы от «Прасковьи Молочковой»

Псковская Лента Новостей, служба помощи «Белый цветок» и «Прасковья Молочкова» проводили конкурс среди многодетных семей весь октябрь.

Мы попросили снять короткие видеоролики о том, что для участников значат семейные ценности, какие у них есть семейные традиции, как они проводят время вместе.

На протяжении месяца в группе Псковской Ленты Новостей в социальной сети «ВКонтакте» мы знакомили подписчиков с участниками, с семьями и их жизнью. Призы получили все, а семья Свиркиных победила в голосовании за титул зрительских симпатий и получила специальный приз.

Мы очень благодарны всем, особенно нашим спонсорам за такие важные и нужные подарки, а также за невероятную помощь при создании этого проекта, службу помощи «Белый цветок», которая делает невероятную работу каждый день, помогая не только семьям, но и всем нуждающимся.

В конкурсе приняли участие 22 семьи.

Напомним, «Белый цветок» помогает нуждающимся многодетным семьям. Помощь возможна только благодаря неравнодушным людям и организациям.