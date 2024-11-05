Общество

Новая уличная сцена появилась в ТОСе «Велье» Псковской области

Очередной проект «Играй и пой, село родное!» завершился в ТОСе «Велье» Пушкиногорского района Псковской области. Благодаря проекту в центре села появилась новая уличная сценическая площадка для жителей и гостей Велья. Об этом сообщила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница Оксаны Филипповой в соцсети «ВКонтакте»

На новой концертной площадке планируют организовывать яркие мероприятия и увлекательные программы.

Главной ТОСа «Велье» является Мария Демидова. В этом году это уже второй реализованный проект. В августе 2024 года были завершены работы по благоустройству запущенной территории, на которой появилось новое общественное место отдыха.

«Спасибо Марии Ивановне за инициативу и сплочение односельчан во благо развития своего села, умение организовать и объединить людей!!!», – отметила Оксана Филиппова.