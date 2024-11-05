Общество

Новый врач реаниматолог-анестезиолог приступил к работе в Островской межрайонной больнице

Новый врач реаниматолог-анестезиолог Александр Борисенко приступил к работе в Островской межрайонной больнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в больнице.

Фото: Островская межрайонная больница

Александр Борисенко окончил обучение в 2010 году в Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии, которая входит в систему федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию. После завершения учебы он прошел интернатуру по специальности анестезиология и реаниматология в той же академии, что позволило ему получить необходимые навыки и углубленные знания в своей области.

До приезда в Псковскую область Александр Борисенко проживал в Ленинградской области, где он зарекомендовал себя как профессионал высокого уровня. В течение нескольких лет он работал врачом-анестезиологом-реаниматологом в женской консультации Пушкинского района, а также в центре планирования семьи и репродукции. Его опыт работы на СВО свидетельствует о его высокой квалификации и способности действовать в критических ситуациях.

«Недавно Александр Борисенко переехал в Псковскую область по работе супруги, и мы рады, что он выбрал нашу больницу для продолжения своей карьеры. Его профессионализм, стремление к развитию и забота о пациентах станут значительным вкладом в работу Островской межрайонной больницы», - рассказали в больнице.