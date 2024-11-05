Общество

Доля безналичных платежей в СЗФО среди клиентов Сбербанка достигла 94%

Доля безналичных расчетов среди клиентов Сбера на территории Северо-Западного федерального округа продолжает расти. За неполный 2024 год этот показатель по региону достиг отметки в 94%, в Санкт-Петербурге – 94,3%, в Ленинградской области – 91%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Сбере.

Кроме того, через эквайринг Сбера с января по октябрь 2024 года жители СЗФО совершили более 2,8 миллиардов транзакций, из них в Санкт-Петербурге – почти 1,2 миллиардов транзакций.

Тренд на безналичность отражает высокий уровень доверия россиян к цифровым продуктам. А Сбер продолжает совершенствовать свои цифровые услуги, делая их доступными для всех категорий граждан.