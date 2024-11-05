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Памятный митинг прошел в Пскове в День воинской славы России. ФОТО

Торжественный митинг по случаю Дня воинской славы России состоялся на площади Победы в Пскове 7 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Памяти советских воинов, которые с торжественного парада на Красной площади уходили прямо на фронт, была объявлена минута молчания.

С приветственной речью к собравшимся обратился генерал-майор Борис Донец.

«Если углубиться в вопрос, то мы поймем всю гениальность принятия этого решения руководством СССР и верховным главнокомандующим Иосифом Сталиным. Маршал Жуков впоследствии говорил, что самый тяжелый момент во время войны был именно в Битве за Москву, и в этот момент Сталин принял решение провести парад. Соблюдая глубокую секретность, были стянуты войска. Были собраны силы ПВО, превышающие аналогичные при обороне Лондона в 2,5 раза. Авиация несколько дней бомбила аэродромы немцев с целью не допустить срыва парада. В тот день было сбито более 30 немецких самолетов. Также 26,5 тысячи человек прошли парадом в городе Куйбышеве», - сказал Борис Донец.

На мероприятии состоялось торжественное возложение гирлянды воинской славы к Вечному огню.

Завершило митинг возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

Напомним, 7 ноября – День воинской славы России. 7 ноября 1941 года во время Битвы за Москву парадом по Красной площади прошли войска, отправлявшиеся на фронт. Этот парад по силе воздействия на ход событий приравнивается к важнейшей военной операции.