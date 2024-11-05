Общество

«Банкротство и точка»: Бракоразводный процесс и раздел имущества. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Банкротство и точка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 7 ноября.

В этой программе эксперт-практик, арбитражный управляющий Ульяна Михайлова рассказала о бракоразводном процессе и разделе имущества супругов в процедуре банкротства.

Напомним, «Банкротство и точка» — это программа, в которой эксперты-практики арбитражные управляющие Ульяна Михайлова и Дмитрий Римша раскрывают радиослушателям разные аспекты банкротства, делятся личным опытом, рассматривают частные случаи, рассказывают об актуальных правовых и экономических кейсах в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах.