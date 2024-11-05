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Общество

Спрос на сельскохозяйственных работников в Псковской области за год вырос на 9%

07.11.2024 14:46|ПсковКомментариев: 0

Сельское хозяйство в России вошло в топ-10 профобластей с наиболее высоким дефицитом кадров за сентябрь с hh.индексом 3,2 резюме на вакансию при нормальном диапазоне конкуренции от 4 до 8, который говорит о достаточном выборе работы у соискателей, и кандидатов – у работодателей.

В целом по итогам октября профобласть сельского хозяйства была подвержена кадровому голоду не менее чем в 55 регионах страны, в том числе и в Псковской области.

Спрос на специалистов, готовых работать в агропромышленном комплексе, растет из года в год. Например, с за 10 месяцев 2024 года российские предприятия и компании АПК опубликовали на hh.ru более 238 тыс. вакансий. Это на 10% больше, чем в 2023 году. В Псковской области спрос на сельскохозяйственных работников тоже вырос за год: около 670 вакансий, что на 9% больше, чем в 2023.

Уровень медианной предлагаемой заработной платы для соискателей-аграриев в этом году в целом по РФ составляет 101 700 руб. в целом по стране, годом ранее – 84 900 рублей. В Псковской же области доход у аграриев вырос на 31% до 79,7 тыс. рублей. Одни из самых высоких зарплат в местном сельском хозяйстве можно найти в вакансии для технолога молочного производства (от 90 000 ₽ на руки) и ветеринарного консультанта (от 55 000 ₽ на руки).

Рост зарплат для работников сельского хозяйства объясняется нехваткой специалистов (в первую очередь тех, кто умеет работать с техникой) и стремлением привлечь их конкурентной зарплатой, а также тем, что для АПК характерны высокая доля сезонной работы и, соответственно, высокие доходы в период выращивания и сборки урожая.

«Данные изменения говорят о тренде на усиление дефицита кадров в сельском хозяйстве. Это обусловлено как высокой конкуренцией со стороны других профсфер, так и низким спросом среди соискателей, одной из причин которого является как раз сезонность найма и необходимость искать другую работу/подработку зимой. Среди других причин можно назвать нехватку квалифицированных специалистов и невысокую популярность отрасли АПК в целом по сравнению со многими другими отраслями», – сказала директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова. 

В топ-10 самых востребованных специальностей в сельском хозяйстве в сентябре вошли: менеджер по продажам/по работе с клиентами, водитель, разнорабочий, агроном, сервисный инженер/инженер-механик, оператор производственной линии, бухгалтер, ветеринарный врач, слесарь/ сантехник, машинист, технолог.

Одними из самых востребованных и в то же время дефицитных специалистов являются агрономы и ветврачи, hh.индекс по ним в целом по стране сейчас равен 2,9 и 3 резюме на вакансию соответственно. Зарплата агронома в среднем по России в этом году – 77 200 рублей, что на 17% больше, чем в 2023. У ветврачей медианная зарплата сейчас составляет 63 800 рублей и это на 13% больше, чем годом ранее.

«Также остро требуются разнорабочие и здесь АПК конкурирует с большим количеством других отраслей, например, с девелоперами, производственниками, именно за этих «универсальных солдат». Раньше агрокомпании активно приглашали мигрантов, а также местных соискателей для уборки сельскохозяйственных культур, сейчас эти потоки практически иссякли», – добавила спикер.
Теги: #сельское хозяйство
Источник: Псковская Лента Новостей
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