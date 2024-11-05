Общество

Оплачиваемые выходные для диспансеризации могут получить псковичи

Диспансеризацию могут пройти граждане России старше 18 лет. Для прохождения диспансеризации предусмотрен оплачиваемый выходной день: в возрасте до 40 лет — 1 раз в 3 года. С 40 лет до предпенсионного возраста — 1 раз ежегодно. Пенсионерам и предпенсионерам — 2 раза в год. Работники по совместительству имеют право на выходной для прохождения диспансеризации. Для этого нужно взять выходной для обследования по основному месту работы и месту работы по совместительству в один и тот же день. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном совете профсоюзов.

Диспансеризация — это систематическое медицинское обследование, которое позволяет выявить различные заболевания на ранних стадиях и оценить общее состояние здоровья. Эта процедура имеет особое значение как для работников, так и для работодателей.

Для работников диспансеризация предоставляет возможность своевременно обнаружить потенциальные проблемы со здоровьем, что может предотвратить развитие серьезных заболеваний. Регулярные обследования помогают поддерживать высокий уровень здоровья, что способствует улучшению качества жизни и повышению работоспособности, отметили в облсовпрофе.

Для работодателей диспансеризация является важным инструментом управления рисками. Здоровые сотрудники менее подвержены заболеваниям, что снижает уровень отсутствия на работе и повышает общую продуктивность коллектива. Инвестиции в здоровье работников способствуют формированию позитивной корпоративной культуры и снижают затраты на медицинские услуги, добавили представители профсоюзов.