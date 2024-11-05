Общество

Вопрос перезахоронения останков воинов обсудил с гдовичами Александр Козловский

Проблемы Гдовского района с активными жителями обсудил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фотографии: Александр Козловский / Telegram

«Жители Гдовского района на сегодняшней встрече затронули несколько особенно значимых тем», - сказал Александр Козловский.

Первая касалась перезахоронения останков мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Говорили о необходимости разработки специальной федеральной программы, которая будет предусматривать финансирование на эти цели.

«Не все муниципалитеты могут позволить выделить на это средства из собственных бюджетов», - отметил парламентарий.

Второй фундаментальный вопрос — о сохранении памятников культурного наследия.

«Их на территории Гдовского района много. Здесь все упирается в финансирование. Нужны большие средства — сначала на изготовление проектно-сметной документации, а затем на сами работы. Вопрос сложный, и на данный момент нет однозначного решения», - добавил Александр Козловский.