Общество

Финалистки «Мисс и Миссис Псков 2024» устроили пижамную вечеринку

Финалистки фестиваля красоты «Мисс и Миссис Псков 2024» приняли участие в пижамной вечеринке, которую организовало радио Energy. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фото: Дмитрий Самосудов

Участницы были приглашены на яркую пижамную вечеринку, где смогли увидеть специальных гостей, музыкантов, пообщаться за чашкой чая с десертом.

Непринужденная атмосфера позволила финалисткам сбросить напряжение от мероприятий и репетиционного процесса и пообщаться друг с другом, отметили организаторы.

Особенно участницам понравилось музыкальное наполнение вечеринки в стиле радио Energy.

«Благодарим за гостеприимство банкетный зал "Вкус и цвет"», - выразили благодарность организаторы.