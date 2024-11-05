Финалистки «Мисс и Миссис Псков 2024» устроили пижамную вечеринку

Финалистки фестиваля красоты «Мисс и Миссис Псков 2024» приняли участие в пижамной вечеринке, которую организовало радио Energy. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.
Фото: Дмитрий Самосудов
Участницы были приглашены на яркую пижамную вечеринку, где смогли увидеть специальных гостей, музыкантов, пообщаться за чашкой чая с десертом.
Непринужденная атмосфера позволила финалисткам сбросить напряжение от мероприятий и репетиционного процесса и пообщаться друг с другом, отметили организаторы.
Особенно участницам понравилось музыкальное наполнение вечеринки в стиле радио Energy.
«Благодарим за гостеприимство банкетный зал "Вкус и цвет"», - выразили благодарность организаторы.