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Общество

В Пскове почтили память погибших сотрудников полиции

08.11.2024 10:15|ПсковКомментариев: 0

Церемония возложения цветов к памятнику сотрудникам органов внутренних дел Псковской области, погибшим в годы Великой Отечественной войны и в мирное время при исполнении служебного долга, прошла в Пскове 8 ноября, в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Каждый год сотрудники собираются, чтобы почтить память своих коллег, отдавших жизнь за безопасность граждан. На мероприятии возложения цветов присутствовал начальник регионального УМВД Алексей Овсянников. 

 

Также в этом году полицейские подготовили творческий проект — песню памяти с фотографиями погибших. 

Добавим, День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации; до 2011 года — День милиции — профессиональный праздник сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. Отмечается ежегодно 10 ноября. 

Теги: #МВД
Источник: Псковская Лента Новостей
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