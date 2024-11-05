Общество

Навыкам оказания первой помощи обучат на занятии в Пскове

Занятие в рамках проекта «Первая помощь каждому» пройдёт сегодня, 8 ноября, в 19:00 в Пскове в центре «Первый шаг» (улица Вокзальная, 48). Участников обучат навыкам оказания первой помощи: как остановить кровотечение, обработать открытые раны и не только. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила общественный помощник губернатора Псковской области Мария Филонова.

Мария Филонова отметила, что жёны и мамы участников СВО смогут освоить практические навыки, которые нужны в экстренных ситуациях как на улице, так и дома. Обучение будет проходить под руководством сотрудников МЧС, которые поделятся своим опытом и знаниями.

Проект реализуется совместно с комитетом семей воинов Отечества и при поддержке общественного помощника губернатора Псковской области Марии Филоновой.