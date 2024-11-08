Общество

Псковичи встретились с новым главврачом поликлиники

Главный врач Псковской городской поликлиники Максим Борисюк провел встречу с местными жителями 8 ноября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Максим Борисюк, назначенный на должность 15 октября, ранее работал в Гдовской районной больнице. На встрече обсудили проблемы нехватки кадров, в частности, псковичка пожаловалась на нехватку эндокринологов. Главврач заверил, что, несмотря на нехватку специалистов, поликлиника будет отправлять медиков на курсы повышения квалификации.

Для решения кадровой проблемы поликлиника организует:

встречи со студентами медицинского колледжа;

профориентационные занятия для школьников;

экскурсии по поликлинике для выпускников;

распространение информации о вакансиях в чатах студентов и на сайтах по трудоустройству;

участие в ярмарках вакансий.

Главврач отметил наличие современного оборудования, включая маммографы, аппараты для реабилитации и физиотерапии, компьютерный томограф, цифровые рентгены и тренажёр, имитирующий ходьбу по лестнице. Он поблагодарил за поддержку губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, комитет по здравоохранению Псковской области и поддержку президента.