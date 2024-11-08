Общество

Здоровые альтернативы вейпингу перечислили дновским школьникам

«День здоровья» прошел в Дновском муниципальном округе. 218 школьников и педагогов приняли в нем участие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Специалисты учреждений здравоохранения региона провели профилактические мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни. На трёх информационных площадках к обсуждению были предложены наиболее актуальные темы, соответствующие возрастным особенностям обучающихся.

Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели занятия на темы: «Профилактика вейпинга», «Сохранение репродуктивного здоровья подростков».

Участники занятий обсудили причины «парения»; узнали, как никотин влияет на организм подростков; предложили возможные здоровые альтернативы вейпингу. Подростки пришли к выводу: существует множество разнообразных занятий, хобби, которые способны принести пользу их здоровью.