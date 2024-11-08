Общество

Почему непородистые собаки такие же здоровые, как чистокровные объяснили кинологи псковичам

Кинологи развеяли миф о том, что беспородные собаки здоровее и крепче, чем породистые. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в российской кинологической федерации.

Некоторые владельцы собак утверждают, что беспородные питомцы обладают более высоким уровнем здоровья по сравнению с породистыми собаками, ссылаясь на естественный отбор: в процессе естественного скрещивания выживают только те щенки, которые имеют крепкое здоровье, в то время как больные щенки погибают.

На здоровье собаки оказывает влияние множество факторов, среди которых важна генетическая предрасположенность к определенным заболеваниям, не зависящая от породы. Эта предрасположенность может быть выявлена в молодом возрасте или проявиться лишь в пожилом. К основным причинам, определяющим развитие болезни, относятся наследственность, условия содержания и кормления, особенности протекания беременности у матери, а также образ жизни животного.

Кроме того, здоровье питомца зависит от правильно сбалансированного питания, надлежащего ухода, образа жизни, физической активности и регулярных профилактических осмотров у ветеринара.

Здоровье породистых собак исследовано более тщательно, так как они активно используются в селекционных целях. В то же время состояние беспородных животных изучается менее подробно, и статистика о них не ведется в достаточной мере.

Соответственно, утверждение о более высокой выживаемости и крепком здоровье в отношении дворняжек верным назвать нельзя.