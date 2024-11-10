Общество

Осужденные к принудительным работам помогают в благоустройстве псковского храма

Работы в рамках волонтерской деятельности осужденных к принудительным работам проводятся на территории храма Старое Вознесение в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении УФСИН России.

Фото здесь и далее: сообщество УФСИН России по Псковской области

Лица, отбывающие наказание в виде принудительных работ, на участке, функционирующем как исправительный центр при ИК-4 регионального отделения УФСИН России, помогают привести территорию церкви в надлежащий вид.

Фронт работ заключается в вывозе бытовых отходов, оставшихся от проведения строительного процесса, который в данный момент производится в храме. Осуждённые с радостью откликнулись на такое предложение и с удовольствием оказали помощь. Их силами были освобождены от захламления площади прихрамового пространства, вынесены и вывезены деревянные балки, доски, бревна. Все это сделано безвозмездно, в свободное от основной работы время.

«Планируется, что в дальнейшем мы окажем содействие в восстановлении кельи, поможем с ремонтом подвала храма. Это займет не одни выходные, но будем оказывать помощь по мере сил и свободного времени», - отметил начальник исправительного центра при ИК-4 Сергей Орлов.