Общество

Псковские соискатели в преддверии зимы ищут работу получше и зарплату повыше — опрос

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда за последние 30 дней и выяснили, что соискатели в Псковской области стали активнее выходить на рынок труда и откликаться на вакансии в преддверии зимы. За месяц рынок труда наполнился почти 12 тысячами кандидатов. Активность тех, кто решил сменить работу или найти что-то получше, выросла на 34%.

Самыми активными за месяц с точки зрения поиска работы в Псковской области оказались представители автобизнеса (число новых резюме выросло на 76%), а также рабочие разных профессий (+59%). Третье место по активности в поиске работы делят повара и пекари, официанты, менеджеры по туризму и другие работники общепита и сферы туризма, а также работники сектора безопасности (+56%). Следом за ними увеличили свою активность транспортники, включая водителей, курьеров, сотрудников складов и логистов (+54%), а также кадры из сферы науки и образования (+39%).

Стали чаще искать работу и подработку в преддверии зимы дворники, уборщики, охранники и другой обслуживающий персонал – они увеличили свою активность сразу на 37%. Строители и специалисты по недвижимости тоже стали чаще выходить на рынок труда (+35%). Вместе с тем увеличили свою активность страховые агенты (+34%), менеджеры по продажам (+32%). ИТ-специалисты тоже стали больше смотреть в сторону смены работы. Единственная сфера, где активность соискателей за месяц стала меньше, это индустрия спорта и красоты: здесь соискатели стали оставлять на 23% меньше новых резюме.

При этом местное работающее население продолжает повышать свои зарплатные запросы: по итогам за месяц жители региона хотят получать не меньше 47 тысяч рублей. За год их «аппетиты» выросли на 7 тысяч, с начала года – на 2 тысячи рублей.