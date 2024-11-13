Общество

«​​​​​​​Дневной дозор»: Время ли сейчас тратить бюджет на глобальные мероприятия?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Время ли сейчас тратить бюджетные миллиарды на концертно-развлекательные мероприятия и патриотические акции?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В последнее время в регионах нашей страны, в том числе и в Псковской области, проводится много концертов и праздничных мероприятий, в том числе патриотической направленности. Одни из них носят чисто увеселительный характер, другие приурочены к каким-либо памятным датам: Дню города, Дню России, Дню российского флага, Дню народного единства и так далее. На многие такие мероприятия приезжают звезды отечественной эстрады, и их выступления финансируются из средств федерального, регионального или местного бюджетов (сейчас мы не учитываем коммерческие концерты, за которые платят сами зрители). Конечно, народ на такие шоу идет с удовольствием (еще бы — из своего-то кошелька ничего платить не надо). Однако есть и те, кто полагает, что раскошеливаться на такие мероприятия из бюджета тоже негоже, поскольку речь идет об огромных суммах. Например, в столице одного из регионов муниципальные власти заключили контракт на проведение концерта с участием Шамана и выложили за него 16 миллионов рублей, а в другом регионе выступление Олега Газманова обошлось бюджету более чем в 8 миллионов рублей.

Со стороны некоторых депутатов Госдумы звучало предложение поставить жесткое ограничение — чтобы федеральные звезды выступали на таких концертах исключительно на общественных началах. Мол, непорядочно наживаться на своей Родине, которая сейчас находится в непростом положении. И если вы, уважаемые звезды шоу-бизнеса, - настоящие патриоты своей страны и поддерживаете курс государства, то не наглейте, а берите пример с артистов времен Великой Отечественной войны, которые колесили по фронту в составе агитбригад и выступали абсолютно бесплатно. Еще одна инициатива прозвучала со стороны вице-спикера Госдумы от партии «Новые люди» Владислава Даванкова. Он предложил законодательно ограничить объем трат на выступления артистов из государственных и муниципальных бюджетов в пределах миллиона рублей.

Надо ли сейчас тратить бюджетные деньги на разного рода концертно-развлекательные мероприятия, шоу и патриотические акции с участием звезд федерального масштаба? Или сейчас не время? Может, звездам шоу-бизнеса, которые не уехали за границу после начала СВО, а остались в России, нужно поумерить свои денежные аппетиты и не взымать за свои выступления мзду из региональных и местных бюджетов? А может, губернаторам и мэрам вообще поставить на паузу практику приглашения столичных звезд и обходиться местными коллективами? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Любой труд должен оплачиваться вне зависимости от того, на заводе ты трудишься или на сцене. И ошибочно думать, что артисты — это какая-то каста, для которой попеть и поплясать не составит труда. Псковский шоумен Николай Королев как человек, который организовал и провел множество мероприятий, знает это не понаслышке, поэтому выступает категорически против предложений из разряда «пусть выступают бесплатно или за копейки».

«Заставлять кого-то работать бесплатно из-за личных предпочтений — неправильно. В этом случае депутаты, получающие зарплату из бюджета, должны работать бесплатно. Работа должна быть добровольной, если человек получает удовольствие от помощи городу, выступая бесплатно. Такой проект нужно поддержать, помочь сделать его ярким и красивым. Выступать бесплатно — не лучшая идея. Я как человек творческой профессии знаю, что подготовка к мероприятию занимает много времени. Это время я провожу не с семьей, а готовясь к выступлению. Нужно найти баланс, который позволит сэкономить бюджет и не обидеть тех, кто делает праздник. Без праздника тоже жизнь невозможна».

Депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман, как и другие наши сегодняшние спикеры, против того, чтобы звезды выступали на общественных началах. В качестве возможного варианта решения вопроса можно было бы всех звезд «приписывать» к какой-нибудь филармонии, где такие концерты включали бы им в госзадание, и они выступали бы на государственных праздниках на волонтерских основаниях. Но подобного рода сценарии Татьяна Пасман считает фантастически-романтическими, исходя все из тех же соображений: любой труд должен оплачиваться. Более правильным, по ее мнению, было бы ограничивать бюджеты самих мероприятий, которые не давали бы возможности платить за приезд звезд запредельные суммы.

«Действительно, в сегодняшних условиях это слишком дорогое удовольствие — оплачивать выступления артистов, даже заслуженных, такими суммами. Кроме того, я думаю, что было бы правильно дать возможность выбирать, кого хочет увидеть на подобных концертах местное население. И продвигать молодые кадры, которые, как мы знаем, не столь жадны до финансов. Мне кажется, очень было бы неплохо включать депутатов муниципалитета или субъекта федерации в обсуждение вопроса о том, почему такие деньги готова администрация платить за выступление звезд. Мы же понимаем прекрасно, что если идет разговор о проблемах в бюджете города Пскова, то тут же не стоит вопрос о 16 миллионах. А бюджет города Москвы, где выступает Шаман, наверное, позволяет депутатам находить эти средства на подобные выступления».

Конечно, заставить звезд работать на концерте на общественных началах — это неправильно, поскольку у всех есть семьи и все хотят кушать, а вот ввести их в адекватные рамки путем введения верхнего порога бюджетных затрат на их приглашение было бы логично, рассуждает депутат Псковского областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский.

«Миллион рублей за выступление — это вполне адекватная сумма. Мы слышим о том, что в райдеры входит подтанцовка или еще что-то. Надо, значит, сделать более простецкую подтанцовку, потому что люди приходят на «звезду», и я думаю, что инициатива очень разумная, и она необходима с учетом того, чтобы не злить население. Потому что, когда видят большие цифры в райдерах, конечно, это вызывает кучу вопросов».

Звать дорогую звезду на концерт в Псков за бюджетные деньги или не звать, должны решать не депутаты Госдумы, а сами псковичи, полагает доктор культурологии, кандидат педагогических наук Александр Голышев. Тем более что звезды такого уровня выступают у нас не так уж и часто.

«Должны решать псковичи. Если они хотят слушать Шамана, значит, надо идти навстречу. Почему Государственная Дума будет решать, что псковичам слушать и смотреть? Увидеть и услышать исполнителя экстракласса - это же здорово. Некоторых мы один раз в жизни видим только. Я за то, чтобы все, что самое лучшее есть в России, было бы доступно каждому россиянину, независимо от того, где он живет, в столицах, областном центре или на селе».

Это право звезд — загибать за свой выход огромные цены, а дальше муниципалитетам самим решать — приглашать их или нет, отмечает председатель комитета культуры администрации города Великие Луки, руководитель вокального ансамбля «Традиция», обладатель почётного звания «Душа земли Псковской» Елена Савченко. По ее мнению, выступление популярного исполнителя — далеко не единственный возможный залог успеха концерта. Ставку надо делать на менее раскрученные, но не менее интересные коллективы и исполнителей, полагает Елена Савченко. И не забывать поддерживать местные таланты.

«У нас есть молодое поколение, которое учится в консерваториях, которое прекрасно поет, которое исполняет хорошие песни и советского периода, и военные, и патриотические. Они обладают репертуаром. Есть много, может быть, недостаточно известных коллективов. Лучше их приглашать, потому что они действительно это делают искренне. Это мое мнение. В Великих Луках мы, конечно, стараемся приглашать молодых исполнителей, и своих обязательно всегда поддерживать. Не зря мы говорим "дети — наше будущее", потому что мы их воспитываем, и они это делают с удовольствием для своего города».

Некоторые звезды шоу-бизнеса стоят сумасшедших денег, констатирует руководитель заслуженного коллектива народного творчества - ансамбля «Сказ» Константин Абабков, и местным бюджетам их приглашение попросту не потянуть. Поэтому ему кажется интересным предложение «Новых людей» ограничить стоимость одного концерта звезды миллионом рублей.

«Мы очень любим, когда к нам приезжают известные артисты, коллективы, исполнители. Но такин деньги мы не готовы платить. Если будут какие-то ограничения, то это, я считаю, неплохо. Свои силы тоже нужно приобщать к городским и региональным мероприятиям. И не чураться, чтобы местные артисты выступали на разных площадках».

Надо ли тратить бюджетные деньги на разного рода концертно-развлекательные мероприятия, шоу и патриотические акции с участием звезд федерального масштаба? Или сейчас не время? Никто из наших сегодняшних спикеров не сомневается, что праздники нужны даже в сегодняшнее непростое время, но большинство подчеркивает, что многие звезды федерального разлива запрашивают за явление своего лика на провинциальной сцене слишком уж неподъемные суммы. Заставлять их выступать бесплатно неправильно, а значит надо или ограничивать аппетиты звезд, или устраивать праздники за счет менее раскрученных, но не менее интересных артистов. И давать дорогу местным кадрам.

Татьяна Иванова