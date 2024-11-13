«​​​​​​​Дневной дозор»: Время ли сейчас тратить бюджет на глобальные мероприятия?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Время ли сейчас тратить бюджетные миллиарды на концертно-развлекательные мероприятия и патриотические акции?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В последнее время в регионах нашей страны, в том числе и в Псковской области, проводится много концертов и праздничных мероприятий, в том числе патриотической направленности. Одни из них носят чисто увеселительный характер, другие приурочены к каким-либо памятным датам: Дню города, Дню России, Дню российского флага, Дню народного единства и так далее. На многие такие мероприятия приезжают звезды отечественной эстрады, и их выступления финансируются из средств федерального, регионального или местного бюджетов (сейчас мы не учитываем коммерческие концерты, за которые платят сами зрители). Конечно, народ на такие шоу идет с удовольствием (еще бы — из своего-то кошелька ничего платить не надо). Однако есть и те, кто полагает, что раскошеливаться на такие мероприятия из бюджета тоже негоже, поскольку речь идет об огромных суммах. Например, в столице одного из регионов муниципальные власти заключили контракт на проведение концерта с участием Шамана и выложили за него 16 миллионов рублей, а в другом регионе выступление Олега Газманова обошлось бюджету более чем в 8 миллионов рублей.
Со стороны некоторых депутатов Госдумы звучало предложение поставить жесткое ограничение — чтобы федеральные звезды выступали на таких концертах исключительно на общественных началах. Мол, непорядочно наживаться на своей Родине, которая сейчас находится в непростом положении. И если вы, уважаемые звезды шоу-бизнеса, - настоящие патриоты своей страны и поддерживаете курс государства, то не наглейте, а берите пример с артистов времен Великой Отечественной войны, которые колесили по фронту в составе агитбригад и выступали абсолютно бесплатно. Еще одна инициатива прозвучала со стороны вице-спикера Госдумы от партии «Новые люди» Владислава Даванкова. Он предложил законодательно ограничить объем трат на выступления артистов из государственных и муниципальных бюджетов в пределах миллиона рублей.
Надо ли сейчас тратить бюджетные деньги на разного рода концертно-развлекательные мероприятия, шоу и патриотические акции с участием звезд федерального масштаба? Или сейчас не время? Может, звездам шоу-бизнеса, которые не уехали за границу после начала СВО, а остались в России, нужно поумерить свои денежные аппетиты и не взымать за свои выступления мзду из региональных и местных бюджетов? А может, губернаторам и мэрам вообще поставить на паузу практику приглашения столичных звезд и обходиться местными коллективами? Об этом — в программе «Дневной дозор».
Любой труд должен оплачиваться вне зависимости от того, на заводе ты трудишься или на сцене. И ошибочно думать, что артисты — это какая-то каста, для которой попеть и поплясать не составит труда. Псковский шоумен Николай Королев как человек, который организовал и провел множество мероприятий, знает это не понаслышке, поэтому выступает категорически против предложений из разряда «пусть выступают бесплатно или за копейки».
Депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман, как и другие наши сегодняшние спикеры, против того, чтобы звезды выступали на общественных началах. В качестве возможного варианта решения вопроса можно было бы всех звезд «приписывать» к какой-нибудь филармонии, где такие концерты включали бы им в госзадание, и они выступали бы на государственных праздниках на волонтерских основаниях. Но подобного рода сценарии Татьяна Пасман считает фантастически-романтическими, исходя все из тех же соображений: любой труд должен оплачиваться. Более правильным, по ее мнению, было бы ограничивать бюджеты самих мероприятий, которые не давали бы возможности платить за приезд звезд запредельные суммы.
Конечно, заставить звезд работать на концерте на общественных началах — это неправильно, поскольку у всех есть семьи и все хотят кушать, а вот ввести их в адекватные рамки путем введения верхнего порога бюджетных затрат на их приглашение было бы логично, рассуждает депутат Псковского областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский.
Звать дорогую звезду на концерт в Псков за бюджетные деньги или не звать, должны решать не депутаты Госдумы, а сами псковичи, полагает доктор культурологии, кандидат педагогических наук Александр Голышев. Тем более что звезды такого уровня выступают у нас не так уж и часто.
Это право звезд — загибать за свой выход огромные цены, а дальше муниципалитетам самим решать — приглашать их или нет, отмечает председатель комитета культуры администрации города Великие Луки, руководитель вокального ансамбля «Традиция», обладатель почётного звания «Душа земли Псковской» Елена Савченко. По ее мнению, выступление популярного исполнителя — далеко не единственный возможный залог успеха концерта. Ставку надо делать на менее раскрученные, но не менее интересные коллективы и исполнителей, полагает Елена Савченко. И не забывать поддерживать местные таланты.
Некоторые звезды шоу-бизнеса стоят сумасшедших денег, констатирует руководитель заслуженного коллектива народного творчества - ансамбля «Сказ» Константин Абабков, и местным бюджетам их приглашение попросту не потянуть. Поэтому ему кажется интересным предложение «Новых людей» ограничить стоимость одного концерта звезды миллионом рублей.
Надо ли тратить бюджетные деньги на разного рода концертно-развлекательные мероприятия, шоу и патриотические акции с участием звезд федерального масштаба? Или сейчас не время? Никто из наших сегодняшних спикеров не сомневается, что праздники нужны даже в сегодняшнее непростое время, но большинство подчеркивает, что многие звезды федерального разлива запрашивают за явление своего лика на провинциальной сцене слишком уж неподъемные суммы. Заставлять их выступать бесплатно неправильно, а значит надо или ограничивать аппетиты звезд, или устраивать праздники за счет менее раскрученных, но не менее интересных артистов. И давать дорогу местным кадрам.
Татьяна Иванова