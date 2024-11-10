Общество

Псковичи приглашаются к участию в акции «Военно-патриотический диктант»

Жители Псковской области приглашаются к участию во всероссийской акции «Военно-патриотический диктант-2024», которая проводится уже в третий раз. Принять участие в диктанте может каждый житель Российской Федерации в возрасте от 14 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Изображение: комитет по молодёжной политике Псковской области

Вопросы диктанта формируются экспертами на основе исторических фактов, документов, биографий известных личностей, произведений литературного, изобразительного и музыкального искусства, связанных с военной тематикой.

Участники акции смогут не только проверить свои знания, но и глубже осознать значимость гражданской ответственности за сохранение и развитие культурного богатства России.

Принять участие в онлайн-формате можно 18 ноября с 12.00 до 20.00 на платформе.