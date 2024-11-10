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Общество

Билеты на предпоказ фильма «Великая» с Кейт Уинслет разыгрывает радио ENERGY в Пскове

13.11.2024 09:00|ПсковКомментариев: 0

Радио ENERGY в Пскове дает возможность своим слушателям посмотреть фильм «Великая» (2023) (18+) раньше общероссийской премьеры. Билеты на предпоказ картины разыграют на волне 105.3 FM.

Кадр из фильма «Великая (2023)»

Фотомодель и икона стиля, блиставшая на обложках Vogue, супруга египетского миллионера, муза Пикассо и Дали, культовый фотограф, автор всемирно известного «Репортажа в ванной Гитлера» и других величайших кадров, которые потрясли мир. Все это — невероятная Ли Миллер.

Главные роли исполнили оскароносная Кейт Уинслет, Энди Сэмберг, Александр Скарсгард, Марион Котийяр, Андреа Райзборо, Ноэми Мерлан, Джош О’Коннор, Джеймс Мюррэй, Аринзе Кин, Винсент Колумб.

Видео: World Pictures / «ВКонтакте»

Розыгрыш билетов на предварительный показ проходит с 13 по 19 ноября по будням на радио ENERGY Псков. Чтобы получить два билета, нужно поймать в эфире ролик розыгрыша с номером телефона и дозвониться первым. 

Предпоказ фильма пройдет 20 ноября в кинотеатре «Мираж Синема» (улица Кузбасской Дивизии, 19) в 19.00.

Слушайте радио ENERGY в Пскове на 105.3 FM.

Теги: #розыгрыш
Источник: Псковская Лента Новостей
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