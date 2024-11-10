Общество

Финалистки «Мисс и Миссис Псков» приняли участие в кулинарном поединке

В минувшее воскресенье у финалисток фестиваля красоты «Мисс и Миссис Псков» прошел кулинарный конкурс, организованный сервисом доставки продуктов «Еда в холода». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фотографии: Ирина Большакова

Ресторан отеля Old Estate Hotel & SPA**** создал комфортные условия, в которых все 33 участницы смогли достойно представить свои блюда, полученные после жеребьевки. Организаторы предложили участницам 8 видов блюд: сырники, оливье, салат с тунцом, драники, блины с икрой, шарлотка, маффины и торт. Сервис доставки продуктов «Еда в холода» подготовил 33 комплекта продуктов в соответствии с тематикой блюд, из которых и готовили финалистки.

Кулинарное творчество оценивали:

Первая Вице-Миссис Россия 2024, Миссис Псков 2023 — Евгения Морозова.

Первая Вице-Миссис Северо-Запад 2024, абсолютная королева Пскова 2023 — Кристина Разумович.

Мисс Псковская область 2023 — Алина Волетова.

Королева фото — Ирина Большакова.

GrandMa Universe — Светлана Шумейко.

Достояние России 2024 — Анастасия Сичкаренко.

По итогам этого этапа фестиваля Миссис Шеф стала Сабина Павликова с авторской подачей драников, а Мисс Шеф признана Валерия Иванец с творожным тортом и подачей с искрящейся свечой.

В топ-5 категории Миссис также оказались: Елена Луговая с блинным тортом с икрой, Мария Квач — творожный торт, Наталия Сироткина — салат с тунцом и Ольга Лацина с авторскими сырниками.

В топ-3 категории Мисс выделили: Екатерину Тутову с маффинами и Киру Христенко с блинами «по папиному рецепту».

Победительницы получили титульную ленту и корону кулинарного этапа фестиваля.