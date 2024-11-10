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Общество

Международный день слепых принято отмечать 13 ноября

13.11.2024 07:00|ПсковКомментариев: 0

13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин Гаюи (Valentin Haüy) — известный педагог, основавший в Париже и Петербурге несколько школ и предприятий для слепых. По решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) именно эта дата стала основой для учреждения Международного дня слепых (International Day of the Blind), главная цель которого — привлечение внимания широкой общественности к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации.

Изображение от freepik

До 18 века мир не знал учебных заведений для слепых. Валентин Гаюи впервые продемонстрировал свой метод обучения слепых, посредством придуманного им шрифта. В 1784 году в Париже без поддержки правительства и благотворительных обществ, на свои личные средства в своем собственном доме он открыл первую в мире школу для слепых детей под названием «Мастерская трудящихся слепых». Первым учеником Валентина Гаюи был подобранный на церковной паперти мальчик Франсуа де Лезюер. Потом в школу поступили еще 11 его беспризорных сверстников.

Обучение и воспитание слепых детей Валентин Гаюи поставил на научную основу. Он разработал рельефно-линейный шрифт «унциал». Этот шрифт получил название от латинского слова, означающего «равный по длине одной унции». Это были крупные ровные буквы, выдавленные рельефом на плотной бумаге. Главное достоинство «унциала» заключалось в том, что при помощи этого шрифта можно было обучать слепых детей чтению и печатать книги для слепых.

Шрифт был передвижной, и это помогало слепым детям делать набор нужного текста. Кроме этого Валентин Гаюи сконструировал приборы для слепых и матрицы для изготовления рельефных наглядных пособий, географических карт и глобусов. Этому ремеслу он обучал и своих воспитанников. Идея создания книг для слепых также принадлежит Валентину Гаюи.

Несмотря на огромные материальные затруднения, Валентин Гаюи построил при школе типографию и напечатал в ней несколько книг рельефно-линейным шрифтом — «унциалом». Это были первые книги для слепых. По книгам Валентина Гаюи незрячие обучались вплоть до изобретения Луи Брайлем шрифта рельефного шеститочия (в 1829 году француз Луи Брайль — воспитанник Парижского национального института для слепых детей — разработал универсальную систему рельефно-точечного шрифта, нашедшего распространение во всех странах мира).

В 1803 году Валентин Гаюи получил предложение российского императора Александра I открыть в Санкт-Петербурге учебно-воспитательное заведение для слепых. В 1807 году Александром I были утверждены Устав, штаты и бюджет Санкт-Петербургского института рабочих слепых, пишет calend.ru. Эту дату принято считать началом деятельности первого учебно-воспитательного заведения для слепых детей в России.

В настоящее время защитой прав и интересов, поддержкой инвалидов по зрению в России занимается Всероссийское общество слепых (ВОС), основанное в 1925 году и объединяющее 750 местных организаций и 81 региональную организацию. Интернет-радио ВОС освещает важнейшие для незрячих людей события в культурной и социальной сферах страны. На официальном сайте ВОС также опубликован список предприятий и организаций, которые нанимают слабовидящих и незрячих россиян на работу. Государство создаёт доступную, безбарьерную среду для таких людей: приспосабливает под их нужды общественные места, общественный транспорт, устанавливает таблички со шрифтом Брайля, оборудует специальные спортивные и детские площадки, места отдыха. Кроме того, создаются условия для получения доступного и качественного образования: многие учебные заведения в стране предоставляют инвалидам по зрению возможность обучения, существуют специализированные учебные заведения.

По данным ВОЗ, сегодня в мире — примерно 2,2 млрд. человек живут с той или иной формой нарушения зрения (причем более 1 миллиарда из них являются следствием отсутствия профилактики или лечения), из них 36 млн. человек поражены слепотой. В связи с ростом и старением населения будет возрастать риск того, что нарушения зрения будут развиваться у все большего числа людей.

Во многих странах мира в Международный день слепых проводятся мероприятия, цель которых привлечь внимание общества к людям, потерявшим зрение, и слабовидящим, а также создать условия для всестороннего участия этих людей в жизни общества, расширения их возможностей получения знаний и информации посредством информационно-коммуникационных средств, повышения их занятости, в целом улучшения образа жизни этих людей.

Кстати, среди слепых можно назвать немало знаменитых людей — древнегреческий поэт Гомер, святая Матрона Московская, создатель рельефно-точечного шрифта Луи Брайль, английский математик Николас Сондерсон, американский музыкант и композитор Стиви Уандер, итальянский тенор Андреа Бочелли и российская певица Диана Гурцкая. Не от рождения были слепыми: итальянский ученый и философ Галилео Галилей, американский издатель и журналист Джозеф Пулитцер, русский математик Николай Лобачевский.

Напомним, что в международном календаре есть еще дни, которые призывают общество не забывать о людях, нуждающихся в самой простой поддержке, — это Международный день глухих, отмечаемый в последнее воскресенье сентября, Международный день белой трости (15 октября), Международный день инвалидов (3 декабря).

Источник: Псковская Лента Новостей
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