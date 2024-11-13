Общество

Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о реализации нацпроекта «Экология» в регионе

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга, посвященного реализации национального проекта «Экология» в Псковской области в текущем году, который стартует на площадке объединенного пресс-центра Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

Что сделано в регионе в части сохранения лесов? Удалось ли выполнить план по лесовосстановлению? Как Псковской области удается удерживаться в пятерке лучших регионов по оперативности тушения лесных пожаров? В чем взаимосвязь мероприятий по расчистке водоемов и качеством жизни населения? Насколько реализация нацпроекта «Экология» в целом улучшила экологическую обстановку в регионе?

На эти и многие другие вопросы ответит председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов.