Общество

Леса Псковской области восстанавливают ценными хвойными породами

В Псковской области продолжается реализация национального проекта «Экология», который акцентирует внимание на лесовосстановлении ценными хвойными породами. Об этом на онлайн-брифинге в пресс-центре ПЛН рассказал председатель областного комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов.

Виктор Мусатов отметил, что особое внимание уделяется восстановлению лесов ценными хвойными породами, такими как ель и сосна.

«Важно, чтобы лесовосстановление осуществлялось именно этими породами, чтобы через 80−81 год, когда они достигнут возраста спелости, мы могли получить полноценные эксплуатационные леса», — подчеркнул Виктор Мусатов.

Он добавил, что одна из главных задач нацпроекта заключается в восстановлении площадей, выбывающих в результате рубок или повреждений, будь то от ветровых катастроф или от вредителей.

Председатель комитета отметил, что в некоторых случаях возможно улучшение качества насаждений, однако важно учитывать условия произрастания в каждом конкретном районе.

«Если какой-то район по произрастанию подходит для елей, то там и будут ими восстанавливать. Другое дело: каким образом, либо искусственным лесовосстановлением, либо содейственным способом. Если у нас есть определенные условия, где хвойные породы не могут произрастать, необходимо формировать полноценные насаждения с учетом местных особенностей, преимущественно березу», — пояснил он.

По словам Виктора Мусатова, все показатели проекта, которые были установлены, выполняются из года в год.

По итогам 2024 года было восстановлено около 5,6 тысячи гектаров леса.