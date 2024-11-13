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Общество

В Госдуму 14 ноября внесут проект о порядке получения иноагентами выплат

14.11.2024 08:20|ПсковКомментариев: 0

Законопроект об особом порядке в отношении вознаграждений и иных платежей, причитающихся иноагентам от использования результатов интеллектуальной деятельности, внесут в Госдуму в четверг, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Сегодня внесём законопроект, который обсуждали с вами ранее. Он касается контроля за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. В рамках которого предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей, причитающихся иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов», - написал Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что на данный момент иноагентами признан 491 человек, большинство из них проживают за границей, но получают авторские вознаграждения из России. Кроме того, они позволяют себе продолжать оскорблять Россию и её граждан, не стесняясь рассказывают, что тратят полученные деньги в том числе на поддержку ВСУ. По мнению Вячеслав Володина, это недопустимо.

«Законопроектом предлагается любые доходы от творческой деятельности зачислять на специальный рублёвый счёт, открытие которого станет обязательным для иноагентов. Если иноагент не откроет спецсчёт самостоятельно, то это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары», - отметил Вячеслав Володин.

По его словам, распоряжаться денежными средствами со спецсчёта иноагенты смогут только после отмены статуса иноагента, по решению суда возможно зачисление средств в бюджет, пишет РИА Новости.

Володин подчеркнул, что Госдума приступит к рассмотрению этого законопроекта в первом чтении на следующей неделе.

«Ко второму чтению планируем подготовить дополнительные нормы, касающиеся также зачисления средств на спецсчёт от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи его в аренду и иных доходов», - заключил он.

Источник: Псковская Лента Новостей
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