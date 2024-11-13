Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Анастасией Повторейко

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Сегодня депутат Псковского областного Собрания, главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко расскажет об опасности и особенностях внебольничной пневмонии. Кроме того, речь пойдет о модернизации в сфере здравоохранения.
Также ведущий Константин Калиниченко обсудит с гостьей студии, что планируют делать депутаты с проблемой ТКО, и узнает мнение Анастасии Повторейко о предложении ввести обязательное распределение студентов-медиков.
Вопросы спикеру можно будет задать, позвонив по телефону: 56-73-72.