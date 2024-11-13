Общество

ПсковГУ не вошел в число наиболее влиятельных вузов России

Псковский государственный университет не вошел в число наиболее влиятельных вузов России по итогам 2024 года, следует из результатов третьего исследования от крупнейшего рейтингового агентства «РАЭКС-Аналитика».

Рейтинг влиятельности университетов России определяет список вузов, обладающих наибольшим влиянием на общество, а именно: на формирование элит, на научное сообщество, на молодежь и интернет-аудиторию.

В общей сумме в рейтинге насчитывается 75 университетов. В тройку лидеров вошли Московский государственный университет имени Михаила Ломоносова, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».