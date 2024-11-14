Общество

Карьерный форум «Найди себя в Псковской области» собрал порядка 100 человек

Порядка 100 человек собрал второй региональный карьерный форум «Найди себя в Псковской области», который 14 ноября состоятся на площадке Дома молодежи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

С участниками форума встретился губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Важно помнить, что на рынке труда две стороны — соискатель, который хочет получить интересную и перспективную, желательно хорошо оплачиваемую работу, и работодатель, которому нужен профессиональный сотрудник, специалист ответственный, с большим потенциалом. Задача государственных органов, служб занятости и коммерческих, частных компаний — сбалансировать эти стороны. Тогда оба интересанта получают то, зачем пришли на рынок труда. В регионе получается делать это на достаточно высоком уровне», — сказал Михаил Ведерников.

Псковская область входит в тройку лидеров среди регионов СЗФО, где падает уровень регистрируемой безработицы, отметил губернатор. Другим важным показателем глава региона назвал то, что в два раза увеличилось число соискателей, которые охвачены услугами служб занятости.

В течение дня участников ждали групповые тренинги, семинары от федеральных и региональных экспертов, которые помогли определить свои интересы, сильные стороны и карьерные ориентиры, были предусмотрены встречи с успешными профессионалами из разных отраслей, которые поделились своим опытом и рассказали о путях достижения карьерных целей.

Важным элементом форума стал проект «Открытое собеседование» — интерактивный формат импровизированных экспресс-собеседований. На предложенные вакансии претендовали пять молодых специалистов. Губернатор выступил в этом проекте в качестве эксперта-работодателя.

«Наша задача — сделать так, чтобы молодые и перспективные кадры оставались здесь и приезжали к нам из других регионов. Собеседование в формате тренинга — хорошая возможность в первую очередь для тех, кто никогда не был на собеседовании у работодателя. Я надеюсь, что у вас будет возможность понять, что ждет от вас работодатель, какие есть подводные камни, как себя вести, чтобы шансов получить работу было как можно больше», — продолжил Михаил Ведерников.

Вместе с главой региона с ребятами пообщались управляющий общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Мега Холод», общественный помощник губернатора Татьяна Кириленок и управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

Каждый соискатель представил свои профессиональные навыки и способности, в свою очередь Михаил Ведерников и другие участники собеседования дали молодым людям развернутые комментарии и замечания.

Во время форума Михаил Ведерников также посетил Молодежный кадровый центр Псковской области, где специалисты представили разработки профориентационных мероприятий для эффективного взаимодействия с молодежью. Кроме того, глава региона ознакомился и с работой интерактивных площадок — кадрового центра «Работа России» и Псковского филиала Сбербанка.

Для участников форума работали и другие стенды от Центра компетенций Псковского государственного университета, регионального отделения российских студенческих отрядов, регионального отделения российского движения детей и молодёжи «Движение Первых», молодежной избирательной комиссии Псковской области.

Представитель Луганской Народной Республики Анастасия Святошенко, которая вместе с псковичами также принимает участие в форуме, полученные знания планирует использовать на практике в своем регионе. «На форуме можно почерпнуть много новых идей и методик, разнообразных деловых игр для дальнейшей работы в своем центре занятости. В дальнейшем хочется внедрить новые методы, проводить мероприятия, особенно направленные на молодёжь для ее мотивации», — сказала она.

Добавим, форум «Найди себя в Псковской области» — одно из мероприятий комплексной модернизации службы занятости населения Псковской области, реализуемой в рамках национального проекта «Демография».