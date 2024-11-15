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Общество

Алексей Севастьянов о россиянах, критикующих страну в эмиграции: Это просто самоутешение и самооправдание

15.11.2024 09:38|ПсковКомментариев: 0

Критика родной страны со стороны уехавших россиян - это самоутешение и самооправдание. Такое мнение председатель комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов высказал в беседе с корреспондентом ПЛН FM. 

«Собака лает, караван идёт. Если бы эти люди хотели сделать что-то хорошее для России и её народа, они бы не сбежали и не критиковали бы из-за границы. Они бы предложили свою помощь и попытались бы сделать нашу жизнь лучше. Они говорят, что угодно, но рано или поздно заскучают по дому или захотят вернуться. И говорят они всё это, чтобы просто успокоить себя. Это просто самоутешение и самооправдание», - сказал Алексей Севастьянов.  

По мнению парламентария, если бы покинувшие страну россияне хотели помочь, «они бы вели себя по-другому».

Пресс-портрет
Севастьянов Алексей Анатольевич Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению
Теги: #псковское областное собрание #эмиграция
Источник: Псковская Лента Новостей
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