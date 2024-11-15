Общество

В объективе — Псковская область: скорбь и изящество Порхова. ФОТОРЕПОРТАЖ

Псковская Лента Новостей продолжает цикл фоторепортажей «В объективе — Псковская область» о популярных и малоизвестных видах и пейзажах Псковской области.

Порхов — город, основанный в 1239 году, видевший эпохи становления Российского государства от древности до современности. Основанный как деревянная крепость, сейчас он представляет собой уютный провинциальный город со своей атмосферой, достопримечательностями и памятными местами. Одно из них представляет собой печальную страницу истории нашего государства. На территории Порхова располагался немецкий концентрационный лагерь «Дулаг-100» (Durchgangslager 100).

Достопримечательности Порхова — в фоторепортаже Андрея Николаева.