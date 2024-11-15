Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Александром Борисовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов расскажет о сотрудничестве регионального отделения РВИО с центральными музеями области и законодательных инициативах в Государственной Думе. Также речь пойдет о критике ОЭЗ «Моглино» спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Кроме того, ведущий Максим Костиков обсудит с гостем студии инициативу «усыновить» памятники, которые сносят в Прибалтике.