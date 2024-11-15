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Как восстановить режим дня после длительного отпуска, рассказал психолог

Отпуск или каникулы – замечательное время. Можно спать подольше, валяться в кровати и всячески получать удовольствие от свободы от ежедневных трудовых или учебных обязанностей. Но любой отпуск имеет свойство заканчиваться, и встает необходимость возвращается в будни. Как вернуться в обычный график без стресса и заморочек, ответила преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Полина Зеленчук.

Эксперт уверена, что важно осознать, что быстрый переход на забытый режим может негативно сказаться на организме: вызвать стресс, усталость и даже проблемы со здоровьем, пишет RuNews24.ru.

«Поэтому важно постепенно возвращаться к прежнему распорядку. Следует понемногу возвращаться к прошлым действиям. Например, если в двухнедельном отпуске человек не занимался спортом, а после решает возобновить тренировки в прежнем режиме, то организм, вероятнее, будет «протестовать» через болевые ощущения, общую слабость и др. Поэтому необходим постепенный и плавный возврат к прежнему распорядку», - рекомендует Зеленчук.

Она подчеркнула, что следует постепенно — каждый день или через день — адаптировать себя к прежнему режиму посредством дополнительных нагрузок, например, добавляя веса на пару килограмм.

«Так же и в других сферах: следует каждый шаг делать постепенно, добавляя новые элементы режима для легкой адаптации и незаметного восстановления прежнего распорядка. Не стоит сразу погружаться в прежний интенсивный ритм — это может вызвать стресс для организма. Организм может устать от резкой нагрузки, отчего мотивация может упасть, а желание заниматься в прежнем режиме — пропасть», - рассуждает спикер.

Психолог советует закрепить свои действия наградами после каждого усилия. Однако награда не должна быть вредной для организма и нарушающей порядок восстановления режима.

«Например, если вы сидите на диете и продержались два дня, то награждать себя бургером – это в действительности наказание, а не награждение, так как все результаты будут испорчены. Мотивация упадет после того, как организм почувствует, что «хозяин» нарушает свои договоренности с самим собой. Впоследствии это может понизить самооценку», - подытожила преподаватель кафедры психологии.