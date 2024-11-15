Общество

«Гайд-парк»: Александр Борисов о законодательных инициативах, работе РВИО и исторических памятниках в Прибалтике. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 15 ноября.

Сегодня заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов рассказал о сотрудничестве регионального отделения РВИО с центральными музеями области и законодательных инициативах в Государственной Думе. Также речь шла о критике ОЭЗ «Моглино» спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Кроме того, ведущий Максим Костиков обсудил с гостем студии инициативу «усыновить» памятники, которые сносят в Прибалтике.