Общество

Игорь Иванов вновь стал председателем Псковской организации профсоюза работников жизнеобеспечения

Состоялась XXIV отчетно-выборная конференция Псковской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения в Доме профсоюзов сегодня, 15 ноября. В ходе собрания Игорь Иванов единогласно был избран председателем областной организации профсоюза. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском облсовпрофе.

Фото здесь и далее: Псковский облсовпроф

До открытия конференции состоялось заседание ассоциации профсоюза жизнеобеспечения Северо-западного федерального округа. На ней присутствовали:

- Леонтьева Нина Алексеевна – председатель межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

- Зюзина Нина Владимировна – председатель Вологодской областной организации профсоюза жизнеобеспечения.

- Финагина Татьяна Викторовна - председатель Новгородской областной организации профсоюза жизнеобеспечения;

- Дербенева Нина Петровна - председатель Мурманской областной организации профсоюза жизнеобеспечения.

После совещания, в большом зале прошла сама XXIV отчетно-выборная конференция Псковской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения. На ней Игорь Иванов выступил с отчетным докладом о деятельности организации, после чего обратился к делегатам с просьбой поддержать его кандидатуру, одобренную центральным комитетом профсоюза, на пост председателя.

Делегаты конференции признали работу областной организации удовлетворительной. В ходе Конференции Игорь Иванов единогласно был избран председателем областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения.

«Я рад, занять пост председателя на очередной пятилетний срок. Мы многого сумели добиться, но мы не умеем и не будем останавливаемся на достигнутом. Много работы нам еще предстоит. Но пока мы вместе, мы сможем решать самые серьезные задачи. Мы вместе! Мы – в одной команде, команде – профсоюза!!» - отметил Игорь Иванов.

Также в рамках работы конференции были обозначены приоритетные задачи на ближайший период, стоящие перед областной организацией профсоюза. На сегодня областная организация профсоюза работников жизнеобеспечения включает в себя 17 первичных организаций и объединяет более 2000 человек.



Помимо этого, профсоюзный актив был отмечен благодарностями и грамотами Псковского областного Собрания депутатов, главы города Пскова, президиума центрального союза профсоюза, а также подарочными сертификатами на посещение баз отдыха и санаториев СОП Псковский облсовпроф.