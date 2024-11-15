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Псковская команда КВН «Хочу погладить» одержала победу в лиге Санкт-Петербурга

Победителем второго сезона Официальной лиги КВН «Санкт-Петербург» стала псковская команда «Хочу погладить». Финал прошёл в Петербурге 13 ноября, где между собой за победу боролись пять сильнейших команд. Псковичи стали обладателями кубка и получили возможность представить наш регион на фестивале КВН в Сочи, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Официальная лига КВН «Санкт-Петербург»/ сообщество ВКонтакте

На финале команды юмористически сражались в четырёх конкурсах. На этапе «разминка» и в капитанском конкурсе псковичи единственные набрали максимальное количество баллов.

В честь победы ребятам подарили памятные футболки от Официальной лиги КВН «Санкт-Петербург», сертификаты и путёвку на фестиваль КВН в Сочи.

Помимо этого, благодаря победе в следующем сезоне «Хочу погладить» представит Псков в Центральной лиге КВН «Нева».