Общество

Для псковских педагогов прошёл профессиональный семинар «Говорим о важном»

Региональный семинар «Говорим о важном» состоялся в псковском Доме молодежи в пятницу, 15 ноября. Он был посвящен реализации программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном» в образовательных организациях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: ресурсный центр всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области

Участниками семинара стали более 140 советников директоров по воспитанию и классных руководителей образовательных организаций Псковской области. С приветственным словом перед участниками семинара выступили заместитель председателя регионального комитета по образованию Сергей Николаев и региональный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства» Юлия Колбасова.

Мнениями по вопросу актуальности и значимости курса «Разговоры о важном» поделились спикеры панельной дискуссии. Эксперты также рассмотрели курс с точки зрения его возможностей по формированию ценностных отношений у детей и молодежи, продолжился семинар лекцией на тему «Ценностно-целевые ориентиры реализации государственной политики в сфере воспитания». Завершилась пленарная часть семинара тренингом по техникам публичного выступления.

Во второй части семинара была организована работа в группах. Классные руководители и советники директоров по воспитанию обменялись своими практиками по ведению «Разговоров о важном», обсудили вопросы взаимодействия со всеми участниками образовательных отношений. Команды защитили свои проекты занятий курса, которые в дальнейшем могут быть реализованы в образовательных организациях. Участники семинара отметили актуальность и значимость данного семинара, а также практическую направленность.

Большое внимание на семинаре уделили и привлечению социальных партнеров, родительской общественности к воспитательной работе в образовательных организациях, обсуждали роль личности учителя и ее ключевое влияние на формирование нравственных ориентиров, духовно-нравственных ценностей.

Напомним, курс внеурочной деятельности введен с 1 сентября 2022 года. Он реализуется еженедельно первым уроком по понедельникам для всех обучающихся 1–11 классов, а также студентов СПО, и направлен на формирование духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения. Организатором семинара выступил ресурсный центр всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области.

Добавим, что всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование».