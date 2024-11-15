Общество

Объём работ предстоит большой - Михаил Ведерников о строительстве школы в Себеже

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей поездки посетил стройплощадку в Себеже где возводится большая трёхэтажная школа на 825 мест, сообщил он в своем Telegram-канале.

Видео: Telegram-канал Михаила Ведерникова

На объекте завершаются работы по закрытию теплового контура, в помещениях строители ведут предчистовые отделочные работы стен и пола, продолжается устройство инженерных систем, закупка оборудования.

Также согласован дизайн проект вентилируемых фасадов, параллельно ведутся работы по благоустройству пришкольной территории.

«Сделано многое, но объём работ еще предстоит большой. Подрядчик значительно отстает от графика. Поручил нагонять темпы, чтобы к 1 сентября дети уже начали здесь учиться», - подчеркнул губернатор.