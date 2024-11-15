Общество

Усадьбу на улице Олега Кошевого в Пскове планируют приспособить под квартиры и офисы

Проект по реставрации объекта культурного наследия регионального значения на улице Олега Кошевого, 5 в Пскове прошёл историко-культурную экспертизу. Проект приспособления объекта для современного использования был подготовлен ООО «Вера и Надежда» в 2023 году. Об этом сообщается в заключении экспертизы, опубликованном на сайте комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Фото здесь и далее: заключении ГИКЭ/ комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

Проект нацелен на обеспечение сохранности объекта культурного наследия, а также предусматривает противоаварийные работы, так как дом находится в аварийном состоянии. Согласно проекту, для здания жилого дома планируется следующее функциональное зонирование:

Первый этаж главного каменного двухэтажного дома приспосабливается под помещения общественного (коммерческого) назначения;

Второй этаж главного каменного двухэтажного дома сохраняется как жилой (под квартиры);

Мансарда главного каменного двухэтажного дома приспосабливается под жилье (квартиры);

Объем деревянного двухэтажного дома сохраняется как жилой (под квартиры);

Мансарда деревянного двухэтажного дома приспосабливается под жилье (квартира);

К юго-восточному фасаду деревянного двухэтажному дому (дворовый фасад) пристраивается объем в стеклянно-каркасном исполнении для расположения в нем лестницы, обеспечивающей доступ в квартиры;

Объем каменных одноэтажных служб приспосабливается под жилье (квартиры);

Мансарда каменных одноэтажных служб приспосабливается под жилье (квартира).

Помимо этого, с северо-восточного фасада к объему каменных одноэтажных служб планируется пристроить крыльцо под единой кровлей с основным объемом здания для устройства лестницы, которая будет обеспечивать доступ в квартиру на мансардном этаже.

Также проектом предусмотрено:

- благоустройство территории жилого дома;

- устройство гостевых парковочных мест;

- устройство асфальтированных дорожек;

- устройство поверхностного водоотвода с территории жилого дома;

-восстановление благоустройства за границей территории жилого дома после производства работ.