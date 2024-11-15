Усадьбу на улице Олега Кошевого в Пскове планируют приспособить под квартиры и офисы

Проект по реставрации объекта культурного наследия регионального значения на улице Олега Кошевого, 5 в Пскове прошёл историко-культурную экспертизу. Проект приспособления объекта для современного использования был подготовлен ООО «Вера и Надежда» в 2023 году. Об этом сообщается в заключении экспертизы, опубликованном на сайте комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области.
Фото здесь и далее: заключении ГИКЭ/ комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области
Проект нацелен на обеспечение сохранности объекта культурного наследия, а также предусматривает противоаварийные работы, так как дом находится в аварийном состоянии. Согласно проекту, для здания жилого дома планируется следующее функциональное зонирование:
Помимо этого, с северо-восточного фасада к объему каменных одноэтажных служб планируется пристроить крыльцо под единой кровлей с основным объемом здания для устройства лестницы, которая будет обеспечивать доступ в квартиру на мансардном этаже.
Также проектом предусмотрено:
- благоустройство территории жилого дома;
- устройство гостевых парковочных мест;
- устройство асфальтированных дорожек;
- устройство поверхностного водоотвода с территории жилого дома;
-восстановление благоустройства за границей территории жилого дома после производства работ.