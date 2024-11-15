Выставка бездомных животных пройдет в Fjord Plaza

23 ноября в 12.00 в торгово-досуговом центре Fjord Plaza в Псковском районе в рамках всероссийской акции «Друзья наши меньшие» пройдет благотворительное мероприятие, инициированное движением «Экосистема» в поддержку открытия пункта помощи котам Юлии Риттер. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
В торговом центре пройдут следующие мероприятия:
- Выставка-пристройство, где каждый желающий сможет познакомиться с бездомным животным и выбрать себе одного из них.
- Консультация от фелинолога Юлии Риттер по воспитанию и содержанию кошек в домашних условиях.
- Мастер-классы для детей и взрослых.
- Мастер-класс по зумбе от Ольги Бородулиной и «Zumba без границ. Танцевальное фитнес движение».
- Мастер-класс по джампингу от Евгении Зыкиной и Jumping Fitness Studio.
- Флешмоб от театра современного танца «Витамин» и мастер-класс от коллектива исторического танца «В удовольствие» (деревня Новый Изборск, Печорский район). Руководитель Полина Корвич.
- Мастер-класс по изготовлению игрушек для кошек от молодёжного центра города Пскова, мастер-класс по изготовлению тематических бандан от социально-культурного центра «Троицкий», мастер-класс по изготовлению календарей и магнитиков. Также будет представлена сувенирная продукция от псковской художницы-иллюстратора Ольги Ефимовой.